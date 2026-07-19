L’impresa di Gatti barista scalatore sul tetto d’Europa
Un barista italiano, noto anche come scalatore, ha raggiunto la vetta del monte Elbrus, la più alta del Vecchio continente, situata nel Caucaso russo. Dopo aver conquistato la cima, ha issato la bandiera italiana e ha confessato di essersi lasciato scappare due lacrime. La spedizione ha attirato l’attenzione per il successo dell’impresa di un appassionato di montagna.
LA SPEDIZIONE. Raggiunta la vetta del monte Elbrus, riconosciuta come vetta più alta del Vecchio continente, nel Caucaso russo. Dopo essere giunto in vetta, con la bandiera italiana fra le mani, confessa di essersi lasciato scappare due lacrime. Quelle di chi si arrampica sul tetto d’Europa e, scrutando l’orizzonte, ricorda quanti sacrifici ci siano voluti per arrivare fin lì. L’alpinista-barista bergamasco Pietro Gatti pochi giorni fa è tornato da una spedizione che l’ha visto conquistare i 5.642 metri del Monte Elbrus (riconosciuta come vetta più alta del Vecchio continente), nel Caucaso russo. La spedizione individuale di Pietro (ad accompagnarlo c’era solo la guida obbligatoria) è cominciata il 24 giugno da Mineralnye Vody, città termale della Russia meridionale, da cui è partito il trasferimento verso i campi base dell’Elbrus. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
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L’impresa di Gatti, barista scalatore sul tetto d’EuropaRaggiunta la vetta del monte Elbrus, riconosciuta come vetta più alta del Vecchio continente, nel Caucaso russo. ecodibergamo.it