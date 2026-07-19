L’impresa di Gatti barista scalatore sul tetto d’Europa

Notizia in breve

Un barista italiano, noto anche come scalatore, ha raggiunto la vetta del monte Elbrus, la più alta del Vecchio continente, situata nel Caucaso russo. Dopo aver conquistato la cima, ha issato la bandiera italiana e ha confessato di essersi lasciato scappare due lacrime. La spedizione ha attirato l’attenzione per il successo dell’impresa di un appassionato di montagna.