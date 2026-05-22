Magia Champions | Juve che impresa 30 anni fa! Ecco come la squadra arrivò sul tetto d' Europa

Da gazzetta.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Se si ripercorrono le tappe della Juventus in Champions League, una delle partite più ricordate è quella di 30 anni fa a Roma, contro l’Ajax. La finale di quella sera ha lasciato molte testimonianze e racconti ancora vivi tra tifosi e appassionati. Oltre all’evento principale, nel libro pubblicato da Mondadori vengono svelati aneddoti e curiosità poco conosciute, offrendo un quadro dettagliato di come la squadra è arrivata a conquistare il massimo risultato europeo.

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Un viaggio, spesso, non è la meta, ma il cammino per raggiungerla. Il viaggio di Marcello Lippi, stavolta, vale il cammino e la meta, la più ambita e suggestiva: alzare la Champions League al cielo di Roma. Quella Juventus è storia, profonda, per certi versi unica. Un libro, di cui pubblichiamo due stralci qui sotto, la racconta come non è mai stata raccontata prima e la voce di Lippi è la voce di un tecnico amato perché guida riconosciuta e saggia. "Sono i più forti? Sicuro. Sono l’Ajax e sono fortissimi. Non dimenticatelo mai". "Sono i favoriti? Loro lo pensano, e chi siamo noi per negarlo? In fondo hanno vinto l’ultima Champions contro il Milan, mentre noi abbiamo anche perso la finale di Coppa Uefa. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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