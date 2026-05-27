Lavori grazie all’avanzo di bilancio Interventi sul tetto dell’asilo nasce rifugio per i gatti delle colonie

Con l’approvazione dell’avanzo di bilancio del 30 aprile, il comune di Russi ha destinato oltre 330 mila euro per interventi su patrimonio pubblico. I fondi saranno utilizzati per lavori sul tetto dell’asilo e per creare un rifugio dedicato ai gatti delle colonie. Le opere riguardano la manutenzione e la sicurezza degli edifici pubblici e la tutela degli spazi dedicati agli animali. Le somme sono state approvate dall’amministrazione comunale per migliorare strutture e servizi sul territorio.

Con l’approvazione dell’avanzo di bilancio dello scorso 30 aprile, l’Amministrazione comunale di Russi ha destinato oltre 330 mila euro per realizzare una serie di opere finalizzate alla manutenzione, alla sicurezza e alla valorizzazione del patrimonio pubblico dell’intero territorio municipale. La sindaca Valentina Palli ha sottolineato come disporre di un bilancio solido permetta di investire con responsabilità nella qualità degli spazi collettivi. Nel dettaglio, l’investimento più cospicuo riguarda la copertura dell’Asilo Nido di via Roma (140 mila euro). Dopo l’adeguamento sismico e l’ampliamento, nel 2026 verrà realizzato un nuovo... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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