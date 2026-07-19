L’imprenditore che vedeva lontano

Un imprenditore con capacità di previsione ha annunciato la sua uscita dal settore, lasciando un segno tangibile sulla scena economica. La decisione è stata comunicata attraverso un comunicato ufficiale, senza indicazioni su motivazioni specifiche. Non sono stati forniti dettagli sui piani futuri o sui motivi che hanno portato alla scelta. La sua presenza nel mercato si è fatta notare per intuizioni tempestive e capacità di adattamento.

Vedeva lontano, andando a scrutare oltre la linea dell’orizzonte temporale, senza avere bisogno di un binocolo. Un visionario carismatico che sapeva leggere anzitempo le mutazioni del mercato. Fernando Talamoni, scomparso nel giugno di sedici anni fa, è stato a lungo ‘il re della Passeggiata’ per i negozi di abbigliamento, in particolar modo quelli monomarca che hanno punteggiato il viale, dal Molo fino al Principino. Per qualcuno era un ‘monarca’ sui generis, geniale, estroverso, capace di costruire una lunga catena di attività, calcolando il rischio di impresa ma al tempo stesso rimanendo sempre fedele al suo credo-stella cometa da seguire. “Un uomo non deve essere valutato dai beni che ha, ma dal lavoro che crea”. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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