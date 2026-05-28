Bergomi ha commentato la stagione dell’Inter, affermando di non conoscere bene Chivu ma di aver notato che aveva delle qualità. La sua analisi si concentra sulla squadra e sui giocatori, senza approfondimenti su altri aspetti. L’ex calciatore ha espresso un giudizio diretto, evidenziando l’impressione positiva lasciata dal difensore rumeno durante il suo periodo in nerazzurro. La conversazione si è focalizzata sulle prestazioni individuali e sulla squadra, senza ulteriori dettagli.

di Stefano Cori Bergomi, intervistato da Tuttosport, ha parlato dell’Inter e della stagione appena trascorsa. Bandiera dell’Inter, oggi opinionista e commentatore di Sky, Beppe Bergomi ha parlato a Tuttosport: L’IMPATTO DI CHIVU «Non lo conoscevo benissimo, ma si vedeva che aveva qualcosa. L’estate scorsa l’ex responsabile del settore giovanile dell’Inter, Roberto Samaden, mi ha detto che “Cristian ti entra nel cuore”: era ciò di cui avevano bisogno i nerazzurri. Chivu è stato veramente bravo a fare questo e i due trofei sono lì a dimostrarlo». L’UOMO COPERTINA DELLA STAGIONE «Più di tutti direi l’allenatore, che non si è mai lamentato degli infortuni che ci sono stati e ha avuto un modo di comunicare sempre giusto. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Bergomi: «Chivu non lo conoscevo benissimo, ma si vedeva che aveva qualcosa»

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