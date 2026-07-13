Addio a Satta quello sguardo visionario che vedeva il futuro di Fiumicino prima degli altri

È morto Satta, noto per il suo sguardo lungimirante sulla futura evoluzione di Fiumicino. La redazione del Faro online conserva ancora il suo manifesto, con un disegno di un pennello destinato a essere collocato davanti alla Fossa Traianea. L’obiettivo era proteggere il porto canale da mareggiate e insabbiamenti. La sua idea, ancora visibile, rifletteva le sue previsioni e proposte per il miglioramento del sistema portuale locale.

Il manifesto è ancora quì, nella redazione del Faro on line. Mostra il disegno di un “pennello” da posizionare davanti alla Fossa Traianea per salvare il porto canale dalle mareggiate e dall’insabbiamento. Quel pezzo di carta firmato da Luigi “Gino” Satta non è solo un progetto ingegneristico: è la sintesi di un metodo di vita e di impresa che a Fiumicino, oggi, rischia di estinguersi. La scomparsa di Gino Satta mi tocca in modo personale, privandomi di un amico, di una persona che stimavo. Ma la perdita supera l’affetto privato e investe il dibattito pubblico sul futuro del litorale. Satta apparteneva a una categoria rara di imprenditori: quelli che non si limitano a monetizzare il presente, ma studiano per anticipare il domani. 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it

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