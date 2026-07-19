Venerdì pomeriggio si è svolta una cerimonia in una sala consiliare piena di partecipanti, durante la quale sono stati consegnati gli attestati di benemerenza civica al personale della Stazione Carabinieri locale. L’evento ha riconosciuto l’impegno dei militari in servizio, con un pubblico presente che ha espresso apprezzamento. La cerimonia ha sottolineato la gratitudine del Comune nei confronti dell’Arma per il lavoro svolto sul territorio.

Tempo di lettura: 2 minuti Una sala consiliare gremita e partecipe ha fatto da cornice, Venerdì pomeriggio, alla cerimonia ufficiale di conferimento delle benemerenze civiche al personale in servizio presso il Comando Stazione Carabinieri di Dugenta. L’evento, promosso dal Comune di Limatola, che in tal senso ha deliberato in sede di Giunta, ha voluto celebrare pubblicamente il quotidiano e straordinario impegno degli uomini dell’Arma a favore del territorio. Al tavolo, insieme al Sindaco di Limatola Domenico Parisi, erano presenti i militari destinatari del riconoscimento, il Senatore Domenico Matera e, graditissima sorpresa giunta direttamente dal Comando provinciale di Benevento, il Comandante del Reparto operativo, Tenente Colonnello Antonio Quarta. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Limatola ringrazia i Carabinieri: consegnati gli attestati di benemerenza civica al personale della locale Stazione

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