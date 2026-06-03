Civica Benemerenza al Parco Zoo di Falconara | premiati oltre 50 anni di impegno per la tutela della specie

Il Parco Zoo di Falconara ha ricevuto una civica benemerenza per aver dedicato oltre 50 anni alla tutela delle specie. Il premio è stato consegnato in riconoscimento dell’impegno continuativo nel settore. La cerimonia si è svolta in città, con la partecipazione di rappresentanti locali. La premiazione sottolinea il ruolo storico del parco come punto di riferimento per la conservazione della biodiversità nella zona.

FALCONARA MARITTIMA - Un riconoscimento prestigioso che celebra il legame tra la città e una delle sue realtà più iconiche. Il Parco Zoo Falconara è stato insignito della Civica Benemerenza “Falchetto d’Oro”, l’onorificenza conferita dall’Amministrazione comunale a cittadini, associazioni e. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

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