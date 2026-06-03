Civica Benemerenza al Parco Zoo di Falconara | premiati oltre 50 anni di impegno per la tutela della specie

Da anconatoday.it 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il Parco Zoo di Falconara ha ricevuto una civica benemerenza per aver dedicato oltre 50 anni alla tutela delle specie. Il premio è stato consegnato in riconoscimento dell’impegno continuativo nel settore. La cerimonia si è svolta in città, con la partecipazione di rappresentanti locali. La premiazione sottolinea il ruolo storico del parco come punto di riferimento per la conservazione della biodiversità nella zona.

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FALCONARA MARITTIMA - Un riconoscimento prestigioso che celebra il legame tra la città e una delle sue realtà più iconiche. Il Parco Zoo Falconara è stato insignito della Civica Benemerenza “Falchetto d’Oro”, l’onorificenza conferita dall’Amministrazione comunale a cittadini, associazioni e. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

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