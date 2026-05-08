In Sant’Ilario la consegna della benemerenza civica a Pierluigi Magnaschi

Lunedì 11 maggio, alle 14,30, nella cornice dell'Auditorium Sant'Ilario in via Garibaldi 17, il sindaco Katia Tarasconi consegnerà la benemerenza civica "Piacenza Primogenita d'Italia" al giornalista Pierluigi Magnaschi. Direttore del quotidiano economico-giuridico "Italia Oggi" (incarico che.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

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