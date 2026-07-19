Limatola benemerenze civiche ai Carabinieri di Dugenta

Da fremondoweb.com 19 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il Comune di Limatola ha deciso di assegnare benemerenze civiche ai Carabinieri di Dugenta con una delibera della Giunta. L’evento serve a riconoscere pubblicamente l’impegno quotidiano degli uomini dell’Arma a favore del territorio.

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L’evento, promosso dal Comune di Limatola, che in tal senso ha deliberato in sede di Giunta, ha voluto celebrare pubblicamente il quotidiano e straordinario impegno degli uomini dell’Arma a favore del territorio. “I Carabinieri della Stazione di Dugenta mostrano da sempre una straordinaria vicinanza e prossimità alla nostra comunità. Rappresentano un’interfaccia sicura per i cittadini, una presenza costante, vigile e rassicurante. Questo conferimento non è un semplice atto formale, ma il ringraziamento sincero di un’intera comunità che in voi vede un punto di riferimento imprescindibile.” Sanzioni e allontanamenti nel Sannio Nel corso di questo fine settimana i Carabinieri della Compagnia. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

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