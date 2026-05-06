A Ancona, è stato conferito un riconoscimento civico a Marco Trillini in occasione di una cerimonia pubblica. La motivazione ufficiale riguarda il suo impegno sociale e la capacità di usare lo sport come veicolo di solidarietà. Durante l’evento sono stati ricordati alcuni momenti salienti delle sue attività, tra cui le sfide acquatiche affrontate per raccogliere fondi destinati a iniziative per la disabilità.

? Cosa scoprirai Come fa un esperto di comunicazione a trasformare lo sport in solidarietà?. Quali sfide acquatiche ha affrontato per raccogliere fondi per la disabilità?. Perché la sua figura è diventata fondamentale per le famiglie di Ancona?. Come riesce a coniugare il lavoro in ufficio con l'insegnamento in piscina?.? In Breve Silvia Fattorini ha proposto il premio durante la cerimonia in piazza Cavour.. Traversata dello Stretto di Messina nel 2024 ha raccolto 3.300 euro.. Sfida Piombino-Elba nel 2025 ha generato 3.635 euro tramite crowdfunding.. Trillini lavora presso la cooperativa Centro Papa Giovanni XXIII ad Ancona.. Lunedì 4 maggio, sul palco di piazza Cavour ad Ancona, Marco Trillini ha ricevuto le civiche benemerenze per il suo costante impegno verso le persone con disabilità.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Ancona, civiche benemerenze a Marco Trillini per l’impegno sociale

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