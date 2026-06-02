Le civiche benemerenze 9 anni dopo sono il segnale di una comunità viva

Il ritorno delle benemerenze civiche dopo nove anni di assenza celebra una comunità viva e generosa. Parole della sindaca Stefania Signorini, che oggi pomeriggio in piazza Mazzini conferirà i " Falchetti d’oro " a cittadini, associazioni, attività che hanno contribuito alla crescita di Falconara. I 39 riconoscimenti sono, per la Prof, "un segnale forte, ma non esauriscono le tante storie di valore della nostra città. A chi non salirà sul palco desidero assicurare che questa non è un’esclusione, ma l’inizio di un percorso: da oggi questo appuntamento torna a essere annuale e stabile. Il mio grazie va a chi premieremo e a chi, ogni giorno e silenziosamente, rende grande la nostra comunità". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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