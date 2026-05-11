Il Todi Festival si avvicina al suo quarantesimo anniversario, con un programma che combina ricordi storici e nuove proposte. Tra le novità, si discute della sostituzione del chiostro di San Fortunato con altri spazi, mentre si annunciano giovani artisti che affiancheranno i nomi più consolidati. La manifestazione si svolgerà nei prossimi mesi, coinvolgendo diversi luoghi della città.

? Domande chiave Quali nuovi spazi sostituiranno il chiostro di San Fortunato?. Chi saranno i giovani talenti che affiancheranno i grandi nomi?. Cosa prevede la produzione dedicata al centenario di San Francesco?. Come cambierà la programmazione con l'estensione a undici giorni?.? In Breve Manifestazione attiva dal 27 agosto al 6 settembre per undici giorni consecutivi.. Mostra retrospettiva per i 40 anni con Fondazione Perugia e installazione in Piazza del Popolo.. Produzione dedicata a San Francesco per l'ottavo centenario della sua scomparsa.. Chiusura chiostro San Fortunato e ex sede BPT per lavori di restauro in corso.. Il Sindaco di Todi Antonino Ruggiano e il direttore artistico Silvano Spada si sono incontrati a Roma per definire i dettagli della quarantesima edizione del Todi Festival, che inizierà giovedì 27 agosto.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Todi Festival: il 40° anno tra memoria e nuovi talenti si prepara

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