Durante le prove libere del Gran Premio del Belgio 2026, un incidente nelle FP3 ha influenzato il resto del weekend. Lewis Hamilton ha concluso la corsa in quarta posizione, affermando di aver potuto lottare per il podio se non ci fosse stato l’incidente. La Ferrari ha mostrato un ritmo superiore rispetto alle aspettative, avvicinandosi alla Mercedes di Antonelli, che aveva dominato le sessioni precedenti.

Il Gran Premio del Belgio 2026 di Lewis Hamilton, decimo appuntamento del Mondiale F1, si è concluso con un quarto posto non pienamente soddisfacente. La Ferrari ha dimostrato in gara un ritmo ben oltre le aspettative, avvicinandosi ai livelli della Mercedes di Andrea Kimi Antonelli, grande dominatori del weekend. La scuderia di Maranello a Spa sale sul podio con Leclerc ma rimane un po’ di amaro in bocca per la gara di Hamilton. Il GP del britannico prende una piega negativa già dopo poche curve, quando tocca involontariamente George Russell trascinandolo verso la ghiaia. Il sette volte campione del mondo sconta i 5 secondi di penalità e la sua gara diventa in salita. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Lewis Hamilton: “L’incidente nelle FP3 ha condizionato il weekend, potevo lottare per il podio”

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Ferrari Just Set A Trap For Mercedes At Spa — Hamiltons Energy Strategy Could Change The Race

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Temi più discussi: Hamilton: Dopo l’incidente la macchina non era più la stessa, mi mancavano 2 decimi; Hamilton, che spavento! Perde il controllo e finisce a muro: il video dell'incidente; Incidente Hamilton a Spa: cosa è successo; Senza l'incidente nelle FP3, Lewis Hamilton crede che avrebbe potuto lottare per i primi tre.

George Russell, una volta rientrato nel paddock dopo l'incidente con Lewis Hamilton che l'ha costretto al ritiro, ha spiegato il motivo per cui era così lento sul rettilineo del Kemmel: Ho fatto una buona partenza. Sono uscito bene dalla prima curva ed ero propri x.com

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