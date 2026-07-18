F1 GP Belgio | Antonelli il più veloce nelle FP3 incidente per Hamilton a Spa

Notizia in breve

Antonelli ha fatto il miglior tempo nelle FP3 con un crono di 1’45”23. Hamilton è finito contro le barriere, causando l’interruzione della sessione. Norris e Verstappen hanno chiuso rispettivamente secondo e terzo. La Ferrari sta intervenendo sulla monoposto di Hamilton per i danni causati dall’incidente. La pista di Spa è stata parzialmente rallentata per le operazioni di rimozione. La sessione si è conclusa con Antonelli in testa, mentre Hamilton ha lasciato il circuito in barella.