F1 GP Belgio | Antonelli il più veloce nelle FP3 incidente per Hamilton a Spa

Da sportface.it 18 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Antonelli ha fatto il miglior tempo nelle FP3 con un crono di 1’45”23. Hamilton è finito contro le barriere, causando l’interruzione della sessione. Norris e Verstappen hanno chiuso rispettivamente secondo e terzo. La Ferrari sta intervenendo sulla monoposto di Hamilton per i danni causati dall’incidente. La pista di Spa è stata parzialmente rallentata per le operazioni di rimozione. La sessione si è conclusa con Antonelli in testa, mentre Hamilton ha lasciato il circuito in barella.

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Il pilota Mercedes chiude davanti a Norris e Verstappen nell’ultima sessione di libere. Ferrari al lavoro sulla monoposto di Hamilton dopo l’impatto con le barriere. Kimi Antonelli firma il miglior tempo nell’ultima sessione di prove libere del GP del Belgio di Formula 1 sul circuito di Spa-Francorchamps. Il pilota della Mercedes ha chiuso le FP3 in 1:45.990, precedendo la McLaren di Lando Norris e la Red Bull di Max Verstappen. Antonelli ha confermato l’ottimo feeling con la pista belga, mettendosi alle spalle due protagonisti di primo piano come Norris e Verstappen. Alle loro spalle si è piazzato l’altro pilota Mercedes, George Russell, autore del quarto tempo. 🔗 Leggi su Sportface.it

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