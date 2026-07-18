Cosa è successo a Lewis Hamilton | incidente in FP3 corsa contro il tempo per la Ferrari

Durante le prove libere a Spa-Francorchamps, un incidente ha coinvolto un pilota di Formula 1 nell’ultimo giro di FP3, causando una corsa contro il tempo per la riparazione di un’altra vettura. L’incidente si è verificato nel contesto del weekend del Gran Premio del Belgio 2026, decimo appuntamento stagionale. La sessione si è conclusa con un danno alla vettura coinvolta, senza altri dettagli su feriti o interventi di emergenza.

Non poteva esserci un epilogo peggiore della terza sessione di prove libere a Spa-Francorchamps per Lewis Hamilton, autore di un incidente all’ultimo giro lanciato della FP3 in occasione del weekend del Gran Premio del Belgio 2026, decimo capitolo stagionale del Mondiale di Formula Uno e penultimo appuntamento prima della pausa estiva. Il sette volte campione del mondo si è reso protagonista dello stesso errore commesso ieri pomeriggio dal francese Pierre Gasly nelle battute conclusive della FP2, perdendo il controllo della macchina in uscita da curva 14 e colpendo violentemente le barriere dopo essere finito sulla ghiaia. Hamilton ha danneggiato il retrotreno della sua Ferrari, dovendo fermarsi poche centinaia di metri più in là e non riuscendo a tornare ai box. 🔗 Leggi su Oasport.it

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F1, Lewis Hamilton si ferma a fine Day-3 dei test in Bahrain: nessun problema per il pilota Ferrari

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