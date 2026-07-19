Durante l’estate 2024, circa 300 lettini sono stati rubati da un circolo con piscina e palestra a Reggio Emilia, per un valore stimato di 45mila euro. Dopo due anni, i lettini sono stati ritrovati in Albania. Il furto aveva coinvolto un numero consistente di lettini, che erano scomparsi nella notte. Ora si attendono sviluppi sulle indagini.

In una notte dell’estate 2024, improvvisamente, sono spariti circa 300 lettini da un circolo di Reggio Emilia (dove sono presenti piscina e palestra) per un valore molto elevato, si parla di circa 45mila euro. Che fine avranno fatto? Semplice, sono riapparsi in una spiaggia albanese di Capo Rodoni, non distante da Durazzo. La storia del ritrovamento. Dall’altra parte dell’Adriatico, ecco tutti i lettini rubati sulla sabbia. Impossibile confondersi, sono proprio quelli di “Onde chiare” come recita la scritta su ognuno di essi. Già un anno fa, era l’estate 2025, un turista italiano in vacanza da quelle parti aveva notato l’anomalia segnalandola prontamente ai legittimi proprietari ma non c’è stato nulla da fare, quei lettini non sono mai tornati in Italia. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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© Ilgiornale.it - Lettini rubati a Reggio Emilia, ritrovati in Albania dopo due anni

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300 lettini rubati e ritrovati in Albania, video denuncia di un circolo di Reggio Emilia

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