reggio emilia ritrovati in albania lettini rubati due anni fa da un circolo

Dopo due anni, sono stati recuperati in Albania 350 lettini rubati due anni fa da un circolo di Reggio Emilia, del valore di 45mila euro. I lettini erano stati denunciati come rubati e sono stati trovati a nord di Durazzo.

Due anni fa, il circolo Onde Chiare di Reggio Emilia aveva denunciato il furto di 350 lettini per un valore di 45mila euro. Oggi, dopo due anni sono stati ritrovati a nord di Durazzo, in Albania., "Se qualcuno va in vacanza a Capo Rodoni. ci saluti i nostri lettini! Sembra una battuta, invece purtroppo è tutto vero". Inizia così il post Instagram di Onde Chiare. Tutto è iniziato lo scorso anno, quando una conoscente dei gestori era in vacanza in Albania. La donna ha inoltrato foto e video al circolo chiedendo: "Ma questi non sono vostri?". Il post prosegue, poi, con una richiesta d'aiuto: "Verifiche, tempo e soldi spesi per cercare di riportare a casa ciò che ci è stato rubato. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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300 lettini rubati e ritrovati in Albania, video denuncia di un circolo di Reggio Emilia

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Ritrovati in Albania 350 lettini rubati a Reggio EmiliaNel giugno 2024, un furto di 350 lettini si è verificato presso il circolo Onde Chiare di Reggio Emilia.

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Ritrovati dopo due anni in Albania 350 lettini che erano stati rubati a Reggio Emilia. La notizia è stata riportata da Il Resto del Carlino. L'articolo continua al link shorturl.at/rOI2i x.com

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