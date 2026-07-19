Trenta operatori specializzati sono stati sottoposti a un esame presso l’Idroscalo di Città Metropolitana, dedicato alle competenze di salvataggio in acqua. L’evento ha coinvolto persone addestrate per intervenire in situazioni di emergenza e migliorare la sicurezza nei laghi e nelle aree acquatiche. La prova si è svolta nella mattina di ieri, con attività pratiche e teoriche finalizzate a verificare le capacità degli operatori.

Ieri mattina le acque dell’ Idroscalo di Città Metropolitana sono state lo scenario di un momento importante per la sicurezza delle nostre coste e dei nostri specchi d’acqua. Si sono infatti svolti gli esami ufficiali della Sics (Scuola Italiana Cani da Salvataggio) per la proclamazione delle nuove unità cinofile da soccorso nautico. Sono stati consegnati trenta nuovi brevetti, impegnati in acqua anche 30 figuranti, nel ruolo di persone da salvare. Sotto la supervisione del fondatore Ferruccio Pilenga e di 20 istruttori i candidati hanno affrontato le tre prove d’esame: un traguardo che sancisce la fine di un percorso formativo durato un anno e mezzo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - L’esame per gli eroi a ’sei zampe’. Trenta angeli del salvataggio in acqua

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