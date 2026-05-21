Giovedì 21 maggio 2026, a Fano, un gruppo di cani da salvataggio ha fatto visita alle scuole della città. I cani sono entrati nelle aule accompagnati dai loro conduttori, e si sono messi a disposizione degli studenti per una dimostrazione. Durante l’incontro, i bambini hanno potuto conoscere meglio il ruolo di questi animali speciali, che si occupano di operazioni di salvataggio in mare e in altri contesti di emergenza. La visita si è svolta in un clima di curiosità e interesse.

Fano (Pesaro e Urbino) giovedì 21 maggio 2026 - Entrano in classe con il passo tranquillo di chi è abituato a salvare vite in mare. Non hanno zaini né quaderni, ma pettorine, addestramento e una missione speciale: insegnare ai bambini il rispetto degli animali, il valore della protezione civile e l’importanza del soccorso. Sono i cani della Sea Rescue School K9 ODV, la scuola cinofila di salvataggio in mare che anche per l’anno scolastico 2026-2027 porterà nelle scuole fanesi il progetto “Eroi a 4 zampe sui banchi di scuola”. Il patrocinio del Comune. La Giunta comunale ha concesso il patrocinio all’iniziativa, già attivata nell’anno scolastico 2025-2026 e ora pronta a proseguire con una nuova programmazione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - “Eroi a 4 zampe” sui banchi di scuola: i cani da salvataggio incontrano i bimbi fanesi

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