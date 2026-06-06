Gli eroi della quotidianità Trenta vite salvate encomi ai carabinieri più brillanti Riconoscimenti alle scuole

Durante la cerimonia per il 212esimo anniversario dell’Arma dei Carabinieri, si è parlato di trenta vite salvate dal suicidio nell’ultimo anno. Sono stati consegnati encomi ai carabinieri più meritevoli e riconoscimenti alle scuole e agli studenti coinvolti nel concorso “Eroi con gli Alamari”. La manifestazione si è svolta nella caserma Burocchi di Ancona, con interventi ufficiali e premiati per il loro impegno.

Encomi, riconoscimenti a scuole e studenti nell’ambito del concorso Eroi con gli Alamari e un bilancio di trenta vite salvate dal suicidio nell’ultimo anno: la caserma Burocchi di Ancona ha ospitato ieri la cerimonia per il 212esimo anniversario di fondazione dell’ Arma dei Carabinieri. Nella circostanza il comandante della Legione Marche, il generale Nicola Conforti, ha premiato i militari distintisi nell’ultimo anno per coraggio e professionalità, anche a rischio della propria vita, in operazioni che hanno riguardato omicidi, rapine a furgoni portavalori, furti agli sportelli bancomat e truffe. L’encomio speciale del comandante generale è... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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Single Dad Saved a CEO from Kidnappers — His Secret Skill Changed Everything

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