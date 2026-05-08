Recentemente si è assistito a cambiamenti nella gestione del potere all’interno del Vaticano, con alcune decisioni e nomine che attirano l’attenzione. Tra queste, la nomina di Ronald Hicks a rappresentante diplomatico a New York ha suscitato interesse. Si analizzano anche le dinamiche di potere in atto nel contesto vaticano, in particolare dopo l’epoca di Papa Francesco, evidenziando le sfide e le strategie adottate nel nuovo scenario.

? Punti chiave Come sta cambiando la gestione del potere dopo l'era Francesco?. Perché la nomina di Ronald Hicks a New York è così significativa?. Quali sono le vere motivazioni dietro il ritorno della messa in latino?. Come influirà la strategia di Prevost sugli equilibri finanziari del Vaticano?.? In Breve Nomina di Ronald Hicks come vescovo di New York al posto di Timothy Dolan.. Riapertura di Castel Gandolfo e ripristino della centralità del Segretario Pietro Parolin.. Concessione della messa in latino a Raymond Burke senza polemiche istituzionali.. Formazione pragmatica del pontefice tra il South Side di Chicago e il Perù.. L’8 maggio...🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Leone XIV: il potere silenzioso che sfida le fazioni in Vaticano

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