L'intervista infuocata di Ziko | Complimenti all'Argentina per aver vinto i Mondiali! Sono truccati

Da fanpage.it 7 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Ziko ha dichiarato che i Mondiali sono stati truccati, accusando l’arbitro di scorrettezze durante la partita. Ha inoltre commentato che l’Argentina ha vinto grazie a irregolarità nel torneo. Dopo l’eliminazione dell’Egitto, il giocatore si è rivolto alle telecamere per denunciare un presunto complotto. Le sue parole sono state riportate in diverse interviste, senza ulteriori dettagli sui presunti brogli.

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Dopo l'eliminazione dell'Egitto Ziko è andato davanti alle telecamere per denunciare un complotto dei Mondiali: "L'arbitro è stato scorretto, il torneo è stato chiaramente truccato". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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