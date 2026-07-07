Ziko ha dichiarato che i Mondiali sono stati truccati, accusando l’arbitro di scorrettezze durante la partita. Ha inoltre commentato che l’Argentina ha vinto grazie a irregolarità nel torneo. Dopo l’eliminazione dell’Egitto, il giocatore si è rivolto alle telecamere per denunciare un presunto complotto. Le sue parole sono state riportate in diverse interviste, senza ulteriori dettagli sui presunti brogli.

Dopo l'eliminazione dell'Egitto Ziko è andato davanti alle telecamere per denunciare un complotto dei Mondiali: "L'arbitro è stato scorretto, il torneo è stato chiaramente truccato". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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