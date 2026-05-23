Una giovane studentessa universitaria ha ottenuto l’applicazione del “codice rosso” dopo aver denunciato molestie e atti persecutori. L’indagato è stato sottoposto a misura cautelare con braccialetto elettronico, che è stato immediatamente attivato. La decisione è stata presa in seguito alla denuncia presentata dalla vittima, che da mesi segnalava comportamenti molesti e intimidatori.

Siena, 23 maggio 2026 – E’ finita l’ angoscia per una giovane studentessa universitaria che da mesi denunciava di essere vittima di atti persecutori. I carabinieri lo hanno arrestato in flagranza di reato. Si tratta di un cittadino straniero di 28 anni ritenuto il presunto responsabile di atti persecutori (art. 612 bis c.p.). L'inizio delle molestie. Le indagini, coordinate dalla Procura di Siena, hanno portato alla luce una spirale di molestie iniziata a fine gennaio. I primi approcci indesiderati, fatti di pedinamenti e sguardi insistenti nei locali del centro storico - specificano i carabinieri -, sono progressivamente degenerati tra marzo e aprile in veri e propri approcci fisici, che in un’occasione hanno costretto la giovane a rifugiarsi in un esercizio commerciale per chiedere l’intervento delle forze dell’ordine. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Accusato di molestie a studentessa: subito attivato il “codice rosso”, scatta il braccialetto elettronico

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