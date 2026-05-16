Profondo Rosso | Dario Argento pagò una vacanza a Rimini a un gruppo di suore per girare il film
Nella prima serata di Italia 2 è andato in onda il film di Dario Argento, un cult del genere horror. Per ottenere una location importante per le riprese, il regista organizzò un viaggio a Rimini, durante il quale pagò una vacanza a un gruppo di suore. Questa decisione fu necessaria per poter girare alcune scene nel luogo desiderato. La pellicola, diventata un punto di riferimento del cinema di paura, torna in televisione con un’atmosfera da brividi.
Prima serata da brividi su Italia 2 col ritorno del cult da incubo di Dario Argento: ecco cosa dovette fare il regista per assicurarsi una location chiave. A distanza di cinquant'anni, Profondo rosso non perde il suo fascino continuando a terrorizzare frotte di spettatori di ogni età. La pellicola del maestro del brivido Dario Argento verrà riproposta oggi su Italia 2 in prima serata per la gioia degli amanti del genere horror. Girato in una Torino oscura e tenebrosa, il cult uscito nel 1975 rapprese Profondo rosso: abissi di orrore nel cult di Dario Argento nta il culmine della carriera di Dario Argento anche grazie a una trama intricata e alle suggestive location, ma anche ai numerosi aneddoti legati alla lavorazione. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
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Questa sera in TV alle ore 21 circa su Mediaset Italia 2 PROFONDO ROSSO di Dario Argento. facebook
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L'horror arriva su Italia 2 dal 16 maggio: si comincia con Profondo RossoIl capolavoro di Dario Argento, Profondo Rosso, dà il via sabato 16 maggio a una serie di proiezioni horror, imperdibili per gli amanti del genere in onda sul canale Mediaset Italia 2. comingsoon.it