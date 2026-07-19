Lele Adani senza voce nella telecronaca della finale dei Mondiali la beffa dopo urla e polemiche

Notizia in breve

Durante la finale dei Mondiali, l’ex calciatore e commentatore televisivo ha avuto difficoltà a parlare a causa di una voce roca e quasi afona. La sua condizione si è notata durante la trasmissione, mentre il collega ha gestito la telecronaca senza problemi. Nessun intervento o sostituzione è stato segnalato, e la voce di Adani è rimasta in sottofondo per tutta la partita. La trasmissione si è svolta con il commento di Rimedio che ha mantenuto il controllo della situazione.