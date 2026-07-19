Lele Adani senza voce nella telecronaca della finale dei Mondiali la beffa dopo urla e polemiche

Da fanpage.it 19 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante la finale dei Mondiali, l’ex calciatore e commentatore televisivo ha avuto difficoltà a parlare a causa di una voce roca e quasi afona. La sua condizione si è notata durante la trasmissione, mentre il collega ha gestito la telecronaca senza problemi. Nessun intervento o sostituzione è stato segnalato, e la voce di Adani è rimasta in sottofondo per tutta la partita. La trasmissione si è svolta con il commento di Rimedio che ha mantenuto il controllo della situazione.

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La voce roca, quasi afona, dell'ex difensore non passa inosservata nella diretta tv della finale dei Mondiali. E questa volta Alberto Rimedio non fatica a tenerlo a bada. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Lele Adani sarà la voce della finale dei Mondiali 2026 sulla Rai

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Temi più discussi: Lele Adani diventa un caso: urla e show per l'Argentina. E divide gli esperti: È un disturbatore, No, un visionario; Adani alla finale dei Mondiali dopo le polemiche: escluso nel 2022, blindato nel 2026; Inghilterra-Argentina, pioggia di critiche per Adani impazzito in telecronaca: La Selección non accetta un 'no' come risposta; Inghilterra-Argentina, Adani senza voce e critiche: Chi lo ha messo in telecronaca?.

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