Lele Adani senza voce nella telecronaca della finale dei Mondiali la beffa dopo urla e polemiche
Durante la finale dei Mondiali, l’ex calciatore e commentatore televisivo ha avuto difficoltà a parlare a causa di una voce roca e quasi afona. La sua condizione si è notata durante la trasmissione, mentre il collega ha gestito la telecronaca senza problemi. Nessun intervento o sostituzione è stato segnalato, e la voce di Adani è rimasta in sottofondo per tutta la partita. La trasmissione si è svolta con il commento di Rimedio che ha mantenuto il controllo della situazione.
La voce roca, quasi afona, dell'ex difensore non passa inosservata nella diretta tv della finale dei Mondiali. E questa volta Alberto Rimedio non fatica a tenerlo a bada. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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Lele Adani sarà la voce della finale dei Mondiali 2026 sulla Rai
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La partita più importante della tua carriera da telecronista te la giochi così, senza voce, imbottito di medicinali È la vittoria di tutti noi che abbiamo sperato questa precisa cosa, esasperati, con le palle a terra PADRE TEMPO @leleadani x.com
Show dell'ex difensore, oggi commentatore Rai. È infinito il cuore dell'Argentina, è infinito il cuore di Lionel Messi, urla fino a restare senza voce. Ma chi lo ha messo lì?, si legge tra i commenti critici sul web A voi piace Lele Adani? facebook
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