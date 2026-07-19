Lele Adani | Le urla per Messi? Non ho esagerato e non voglio cambiare

Da liberoquotidiano.it 19 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Lele Adani ha commentato le proteste per le urla rivolte a Messi, dichiarando di non averle esagerate e di non volerle cambiare. Ha sottolineato che Messi rappresenta probabilmente il più grande talento del XXI secolo e ha elogiato una sua giocata durante la partita contro l’Inghilterra, definendola la più importante dell’incontro. Adani ha espresso la convinzione che le reazioni siano state inappropriate, ma senza modificare le sue posizioni.

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"Qui siamo di fronte probabilmente al più grande genio del XXI secolo e secondo me contro l’Inghilterra ha fatto la giocata più importante della sua storia con la Nazionale: non ho esagerato, anzi non sono arrivato dove Leo avrebbe meritato arrivassi": Lele Adani, in un'intervista al  Corriere della Sera,  ha commentato così il suo trasporto durante la telecronaca di Inghilterra-Argentina, semifinale dei Mondiali. Il commentatore Rai è stato accusato dai più di aver reagito in maniera esagerata alle azioni in campo di Messi. Azioni che, in ogni caso, sono state fondamentali per ribaltare il match. Quando gli è stato chiesto perché, durante la telecronaca, abbia citato Einstein, Dio, il Dios, lui ha spiegato che non c'era niente di scritto: "No. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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