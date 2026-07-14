Durante i quarti di finale, un commentatore sportivo ha esagerato nel suo entusiasmo, urlando eccessivamente mentre seguiva la partita dell’Argentina contro la Svizzera. La reazione ha provocato proteste online, con molti utenti che hanno contestato il suo comportamento. In risposta, un collega ha dovuto scusarsi pubblicamente. Questo episodio ha riacceso il dibattito sulla moderazione nei commenti sportivi e sull’uso dell’emotività in diretta.

Lele Adani ci è ricascato. Non ce la fa. Quando vede l’Argentina perde ogni freno e si scatena. Lo ha rifatto contro la Svizzera, nei quarti di finale, costringendo Alberto Rimedio a scusarsi. E dal web, e non solo, si leva un coro di voci per evitare che commenti la semifinale contro l’Inghilterra. Lele Adani albiceleste.. Sul primo gol dell’Albiceleste firmato da MacAllister, in particolare, Adani ha iniziato a tessere le lodi della Nazionale di Scaloni, soffermandosi sull’ennesimo assist, questa volta da corner, di Lionel Messi. Il tono di voce dell’ex difensore è decisamente alto e così Rimedio, considerando che in Italia erano le 3 di notte inoltrate, ha voluto scusarsi: “ Ci scusiamo con tutti i vicini di casa dei nostri telespettatori “, ha detto scherzando il telecronista. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - “Non è vero, non è vero!”: la rivolta del web contro Lele Adani tifoso “urlatore” di Lionel Messi

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