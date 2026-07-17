Le urla di Lele Adani sono arrivate fino a voi?

Da ilpost.it 17 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante i Mondiali, le urla del telecronista della Rai, noto come Lele Adani, sono state udite anche da chi segue poco il calcio. In particolare, le sue esclamazioni sono diventate protagoniste, soprattutto nelle partite in cui gioca l’Argentina. Il commentatore si distingue per il tono molto energico e rumoroso durante le telecronache, attirando l’attenzione degli ascoltatori.

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Durante i Mondiali anche chi segue poco il calcio potrebbe aver scoperto il commentatore più divisivo e rumoroso, soprattutto se gioca l’Argentina Il telecronista della Rai Daniele “Lele” Adani si sta facendo notare al commento dei Mondiali maschili di calcio. È un ex calciatore di buon livello che è diventato famoso grazie al ruolo di seconda voce, cioè di commentatore tecnico al fianco di un telecronista che racconta la partita secondo-per-secondo, ma anche per il modo in cui parla di calcio su piattaforme meno tradizionali della televisione. Negli ultimi anni ha avuto una grande influenza sul modo in cui si parla di calcio in Italia e ha suscitato dibattiti (e critiche) su gradi diversi, non solo tra chi segue molto il calcio. 🔗 Leggi su Ilpost.it

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Le URLA di ADANI ci ROVINANO i mondiali.

Video Le URLA di ADANI ci ROVINANO i mondiali.

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