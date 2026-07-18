Carlo Nesti ha commentato lo stile di Lele Adani, definendolo un disturbatore e non un telecronista. La critica riguarda il modo in cui l’ex difensore si esprime durante le trasmissioni delle partite della Nazionale argentina. La valutazione si concentra sulla percezione di un comportamento disturbante, senza ulteriori dettagli sul contesto o su eventuali conseguenze. La discussione si concentra esclusivamente sulle caratteristiche del suo stile di commento.

" Adani è un disturbatore, non un telecronista". Carlo Nesti non usa mezzi termini nel giudicare lo stile con cui l'ex difensore racconta le partite della Nazionale argentina. Dopo le polemiche seguite alla telecronaca di Inghilterra-Argentina, lo storico giornalista sportivo interviene con una critica durissima, pur riconoscendo le qualità dell'attuale seconda voce Rai. Per Nesti il problema non è la competenza di Adani, ma il ruolo che ricopre: "Come opinionista è bravissimo, preparato e capace di spiegare il calcio. Il problema è che viene utilizzato fuori ruolo". Un paragone rende bene l'idea: "È come avere un grandissimo centravanti e schierarlo difensore centrale: inevitabilmente finisce in difficoltà e fa una brutta figura ". 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Lele Adani, "è un distubatore, non un telecronista": chi lo azzera

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Lele Adani, rovina le partite con le sue telecronache

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I decibel di Adani, telecronista o macchiettista? – il commentoUn commentatore sportivo è spesso associato a un livello di intensità nel parlare, che può ricordare una scala di decibel.

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lo dico: troviamo un innovatore nel racconto @leleadani che mette cuore, trasporto, anima e quel GAS che mancava da tempo e dovete rompere le palle perché il vero sport dell'Italiano è questo: cercare il problema , rincorrere l'invidia, non accettare che i ling x.com

Qualcuno blocchi la carta di Lele Adani prima che spenda tutti i suoi soldi per comprare il terreno calpestato da Messi reddit

Le urla di Lele Adani sono arrivate fino a voi?Durante i Mondiali anche chi segue poco il calcio potrebbe aver scoperto il commentatore più divisivo e rumoroso, soprattutto se gioca l’Argentina ... ilpost.it

Lele Adani e il racconto del calcio, il commentatore diventa un caratterista e le parole diventano grottescheIl problema, che è sostanziale e non formale, è ragionare sulla percezione sempre più diffusa di chi lo ascolta ... adnkronos.com