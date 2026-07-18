Lele Adani è un distubatore non un telecronista | chi lo azzera

Da liberoquotidiano.it 18 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Carlo Nesti ha commentato lo stile di Lele Adani, definendolo un disturbatore e non un telecronista. La critica riguarda il modo in cui l’ex difensore si esprime durante le trasmissioni delle partite della Nazionale argentina. La valutazione si concentra sulla percezione di un comportamento disturbante, senza ulteriori dettagli sul contesto o su eventuali conseguenze. La discussione si concentra esclusivamente sulle caratteristiche del suo stile di commento.

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" Adani è un disturbatore, non un telecronista". Carlo Nesti non usa mezzi termini nel giudicare lo stile con cui l'ex difensore racconta le partite della Nazionale argentina. Dopo le polemiche seguite alla telecronaca di Inghilterra-Argentina, lo storico giornalista sportivo interviene con una critica durissima, pur riconoscendo le qualità dell'attuale seconda voce Rai. Per Nesti il problema non è la competenza di Adani, ma il ruolo che ricopre: "Come opinionista è bravissimo, preparato e capace di spiegare il calcio. Il problema è che viene utilizzato fuori ruolo". Un paragone rende bene l'idea: "È come avere un grandissimo centravanti e schierarlo difensore centrale: inevitabilmente finisce in difficoltà e fa una brutta figura ". 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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Lele Adani, rovina le partite con le sue telecronache

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