Secondo Riccardo Molinari, capogruppo della Lega alla Camera, nel centrodestra ci sarebbero 31 franchi tiratori. La cifra è stata comunicata ai giornalisti durante un incontro, senza ulteriori dettagli sui metodi di calcolo. La questione riguarda la possibile influenza di questi parlamentari sulla legge elettorale in discussione. Non sono stati forniti nomi o ulteriori specifiche sui voti attesi o sulle implicazioni di questa dinamica.

I franchi tiratori del centrodestra? "Secondo i conti che abbiamo fatto sono 31 ". Così parlando con i giornalisti il capogruppo della Lega alla Camera Riccardo Molinari. "Bisogna sempre vedere se gli otto deputati vannacciani hanno votato come hanno dichiarato - aggiunge -. Diciamo che a conti fatti, in base alle dichiarazioni di voto, i conti che ballano sono 31". E a chi gli chiede se ci siano franchi tiratori nella Lega, risponde: "Per quanto ci è dato sapere assolutamente no, non ho motivo di pensare che ce ne siano stati nella Lega ". "Non mi permetto di mettere il naso in casa altrui. Se ci fosse una convinzione di affidabilità non avremmo chiesto di proseguire". 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Legge elettorale, clamoroso retroscena: "Ecco quanti sono i franchi tiratori"

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