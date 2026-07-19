Il pilota ha dichiarato di aver creduto nella vittoria fino all’ultimo, riconoscendo che la vettura ha avuto un passo competitivo, nonostante alcune difficoltà con le gomme hard per alcuni giri. Ha anche menzionato che un episodio fortuito con la Virtual Safety Car ha influito sull’esito della gara, che rappresenta comunque un progresso per la scuderia Ferrari.

"Ho creduto nella vittoria fino alla fine. Abbiamo avuto fortuna con la Virtual Safety Car, ma il passo era relativamente forte. Abbiamo faticato con le gomme hard per cinque o sei giri, ma poi siamo andati bene. È un bel passo in avanti per noi, continuiamo così". Queste le prime parole di Charles Leclerc dopo il GP del Belgio chiuso in seconda posizione dal monegasco della Ferrari dietro alla Mercedes di Kimi Antonelli. Seguiranno aggiornamenti. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Leclerc: "Ho creduto nella vittoria fino alla fine. Ma è un passo avanti per la Ferrari"

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