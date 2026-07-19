Il pilota ha vinto la gara dopo una battaglia intensa, nonostante una perdita temporanea della prima posizione a causa di una Virtual Safety Car. Ha mantenuto la calma e alla fine ha conquistato il primo posto, tornando sul podio dopo alcune tappe difficili. Durante la corsa, il compagno di squadra è stato molto veloce, ma lui è riuscito a resistere fino alla fine, portando a casa la vittoria.

"È bellissimo tornare sul gradino più alto del podio dopo alcune tappe difficili. È stata una gara molto combattuta, abbiamo perso la prima posizione per la Virtual Safety Car, ma poi siamo riusciti a recuperarla. Leclerc era veloce e abbiamo dovuto tenere duro alla fine. Ho sempre avuto il giusto slancio, ma per vari motivi non ho portato a casa risultati nelle ultime gare. Ora abbiamo recuperato punti, dobbiamo continuare ad ottenere risultati". Queste le prime parole di Kimi Antonelli dopo il trionfo nel GP del Belgio con cui ha allungato nella classifica del Mondiale. Seguiranno aggiornamenti. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Antonelli: "Che GP! Leclerc molto veloce, ma ho tenuto duro fino alla fine"

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