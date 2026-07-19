Il Gran Premio del Belgio 2026 è stato vinto da Andrea Kimi Antonelli, che ha concluso con successo una gara dominata. Sull’iconico circuito di Spa, il pilota italiano ha superato in gara Verstappen e Leclerc, conquistando la sesta vittoria stagionale. Charles Leclerc, arrivato secondo, ha dichiarato di aver creduto fino alla fine nella possibilità di vincere e di aver fatto un passo avanti rispetto alle gare precedenti.

Si è chiuso con la vittoria di Andrea Kimi Antonelli il Gran Premio del Belgio 2026, decimo appuntamento del Mondiale F1. Sull’iconico circuito di Spa, l’italiano ha completato con il successo un weekend ai limiti della perfezione, superando in gara la concorrenza di Verstappen e Leclerc e firmando la sesta affermazione stagionale. Il talento emiliano guadagna ancora in classifica piloti, complice anche lo 0 di George Russell. Seconda posizione per la Ferrari di Charles Leclerc. Il monegasco si era guadagnato la prima posizione con il pit-stop in regime di virtual safety-car ma nulla ha potuto difronte a Kimi Antonelli, abile a superarlo ed a resistere nel finale. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Charles Leclerc dopo il secondo posto a Spa: “Ho creduto fino alla fine alla vittoria, abbiamo fatto un passo avanti”

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