La Vis Nova Giussano viene riconosciuta come esempio di eccellenza tra le società giovanili. La squadra si distingue per i risultati e l’organizzazione, diventando un modello per il settore. La sua attività contribuisce a rafforzare la qualità del calcio giovanile, offrendo un esempio positivo in un panorama spesso caratterizzato da criticità. La società si impegna nello sviluppo dei giovani, puntando su formazione e competizione.

Se tutte le società fossero come la Vis Nova Giussano, o le somigliassero almeno in parte, il calcio italiano godrebbe di una salute nettamente migliore, invece che navigare nell’attuale mediocrità. Una provocazione? Forse, ma non un’esagerazione, visto il concreto lavoro coi giovani e soprattutto la politica di imbottire la prima squadra con giocatori formati nel settore giovanile, dove va a finire una parte degli investimenti economici, con un ritorno a medio-lungo termine fatto di ragazzi forti e con un alto senso di appartenenza. "La politica resta quella di sempre, la linea è tracciata e non ci si discosta. Qui a Giussano amiamo lavorare coi giovani e vederne così tanti in Eccellenza mi riempie d’orgoglio", dice Marco Barollo, il dirigente responsabile del club. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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