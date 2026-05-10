calcio eccellenza vis nova a vigevano per salvarsi basta il pari

Domenica di calcio di Eccellenza con la sfida tra Vigevano e Vis Nova. La partita si svolge a Vigevano e potrebbe risultare decisiva per la squadra brianzola, che cerca di evitare i playout. Per mantenere la categoria, alla Vis Nova basta un pareggio. L’incontro rappresenta uno dei momenti più importanti della giornata nel campionato regionale.

Vigevano-Vis Nova è il match clou della domenica di calcio per la spedizione brianzola ai playoff o playout dei campionati regionale. Quella in programma alle 15.30 nella città ducale è l’andata della doppia sfida che vale la salvezza in Eccellenza. La squadra di Raspelli ci è finita dentro facendo solo due punti nelle ultime quattro giornate e perdendo l’ultima in casa col Magenta. Ma per salvarsi bastano due pareggi. In Promozione tocca alla Dipo Vimercatese, sempre ai playout, giocare l’andata a Rozzano (15.30), i biancoverdi hanno il vantaggio del miglior piazzamento. Ricco il programma in Prima. Nel girone vinto dal Biassono in lizza ci sono sia la Pro Lissone che La Dominante rispettivamente in trasferta sui campi dello Schiaffino a Paderno e del Sesto 2012.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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