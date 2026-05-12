Eccellenza Una Vis Nova da salvezza Messa sotto Vigevano

Nel match giocato a Vigevano, la Vis Nova ha ottenuto un risultato importante grazie a due gol nel primo tempo. Il primo è stato segnato da Tommaso Morotti approfittando di un errore difensivo, mentre Federico Trezza ha raddoppiato in contropiede. Entrambi i marcatori hanno contribuito a mettere una buona base per la salvezza della squadra.

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Tommaso Morotti (sfruttando uno svarione difensivo ) e Federico Trezza in contropiede, con un gol per tempo, mettono una bella ipoteca sulla pratica salvezza della Vis Nova a Vigevano. Ottimo l’approccio delle Lucertole, nella ripresa i padroni di casa dimezzano le distanze e null’altro anche grazie alla bravura di Brambilla tra i pali. "È stata una partita complicata. Non dobbiamo dimenticarci che ci stiamo giocando la permanenza in Eccellenza contro una delle squadre più in forma del girone di ritorno" commenta Gabriele Raspelli alludendo ai 23 punti fatti dai ducali dopo il giro di boa che hanno riparato in parte un’andata molto deludente. "La partita è stata interpretata molto bene dai miei ragazzi, ci mancano 90 minuti al raggiungimento dell’obiettivo" dice Raspelli che guarda già al match di domenica a Giussano (15.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Eccellenza. Una Vis Nova da salvezza. Messa sotto Vigevano ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Calcio Eccellenza. Vis Nova a Vigevano. Per salvarsi basta il pariVigevano-Vis Nova è il match clou della domenica di calcio per la spedizione brianzola ai playoff o playout dei campionati regionale. La maledizione dell’ultimo minuto. La Vis Nova beffata a Saronno. Calcio Eccellenza, è lotta salvezzaLa maledizione degli ultimi(ssimi) minuti si abbatte nuovamente sulla Vis Nova che a Saronno nel recupero di mercoledì sera viene raggiunta dai... Argomenti più discussi: Calcio, Eccellenza: i playout della Vis Nova Giussano, date e orari; Calcio, Eccellenza, play-out: Vigevano-Vis Nova 1-2, adesso è durissima; Eccellenza. Una Vis Nova da salvezza. Messa sotto Vigevano; Scheda squadra Vis Nova Giussano. Calcio, Eccellenza: impresa Vis Nova nei playout, Vigevano sconfitto a domicilioNon sono mancate le sorprese in Eccellenza nelle sfide in programma sia nella fase ... msn.com