le uscite bianconere pagliai al catania brescia su galuppini

L’Ascoli sta per cedere Gabriele Pagliai in prestito al Catania. La trattativa tra le due società è in fase avanzata e dovrebbe essere definita a breve. Nel frattempo, il Brescia ha manifestato interesse per Galuppini, ma non ci sono ancora accordi ufficiali. Le operazioni di mercato riguardano principalmente le uscite dei giocatori, con le trattative che si concentrano sulla definizione delle prossime destinazioni.

Sul fronte delle uscite il mercato dell’ Ascoli ieri ha fatto registrare importanti novità. Il direttore sportivo Matteo Patti è ormai giunto quasi alla definizione del prestito di Gabriele Pagliai al Catania. Negli ultimi giorni era circolata con una certa insistenza la notizia dell’interessamento del club etneo nei confronti del terzino destro bianconero e dell’attaccante Ferdinando Del Sole di cui però, per adesso, non si è ancora parlato. Le interlocuzioni tra le due società continuano ad essere serrate ed è soltanto questione di ore per i classici annunci ufficiali che vedranno la partenza del 24enne per andare a vestire la casacca dei siciliani. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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