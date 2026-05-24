Durante le semifinali dei playoff di Serie C, l'Ascoli ha battuto il Catania con un punteggio di 4-0, avvicinandosi alla finale. Nel recupero della partita tra Salernitana e Brescia, il risultato è stato di 1-1. La sfida di ritorno tra le stesse squadre si svolgerà prossimamente.

Una netta vittoria interna e un pareggio nell’andata delle semifinali playoff: travolgente il successo dell’Ascoli sul Catania, mentre segnano un gol a testa Salernitana e Brescia. Appuntamento mercoledì per le sfide di ritorno, ricordando che da questo turno non conta più il ranking (previsti supplementari e rigori in caso di parità dopo 180’). L’Ascoli schianta il Catania e mette un piede e mezzo in finale: al Del Duca finisce 4-0 per la squadra di Tomei, tornata nella versione dominante che l’aveva portata a lottare per il primo posto nel girone B. Una prova di forza significativa, sotto gli occhi dell’ex bianconero Federico Dimarco e del presidente catanese Pelligra, arrivato dall’Australia e certamente deluso dopo una batosta del genere rimediata dai suoi. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Playoff di Serie C, l'Ascoli ne fa 4 al Catania: finale a un passo. Salernitana-Brescia 1-1 nel recupero

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Le semifinali del Playoff di Serie C Ascoli, Catania, Union Brescia e Salernitana in campo

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