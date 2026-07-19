Le unghie teal sono il colore di tendenza per l’estate 2026, secondo quanto affermato dalla cantante Charli XCX. Questa tonalità, che combina blu e verde, sta conquistando le piattaforme social come TikTok e Instagram, oltre a essere molto popolare tra le influencer del momento. Dopo il successo del colore Brat green nel 2025, il teal si propone come la nuova scelta per le manicure estive.

Se il Brat green è stato il colore che ha definito il 2025, quest’estate c’è una nuova tonalità pronta a prendersi ogni manicure del . Si chiama teal, è un mix perfetto tra blu e verde e ha già conquistato TikTok, Instagram e soprattutto le mani delle it girl del momento. A dare il via al trend? Ovviamente Charli XCX, che ha sfoggiato una manicure teal durante il suo esclusivissimo listening party a New York. E da quel momento è stato impossibile non notarla ovunque. Il teal è il nuovo colore obsession e le unghie teal ancora di più. Non è un verde. Non è un turchese. Non è nemmeno un blu. Il teal sta esattamente nel mezzo e forse è proprio questo il motivo per cui funziona così bene. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Le unghie teal sono il colore cool dell’estate 2026, parola di Charli XCX

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