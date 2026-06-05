Le chiome rosse sono tornate di tendenza, grazie a Sinner e a Selena Gomez, che ha cambiato colore dei capelli. Uno studio recente evidenzia che, sebbene il rosso sia un tratto recessivo, le persone con capelli ginger avrebbero un leggero vantaggio rispetto ad altri. La popolarità della nuance si conferma anche nel 2026, con un ritorno in auge che coinvolge celebrità e tendenze di stagione.

Capelli rossi, materia di studio costante La medicina studia da anni la correlazione tra capelli rossi e la loro risposta al sole e agli sbalzi termici. Il punto è che i capelli rossi non sono solo una caratteristica estetica. Dietro c’è, spesso, una variante del gene MC1R, associata a una minore produzione di eumelanina, il pigmento più efficace nel proteggere dai raggi UV. Intanto proprio adesso i capelli rossi si prendono una rivincita. Un rivoluzionario studio genetico guidato dall'Università di Harvard e pubblicato sulla rivista Nature ha dimostrato che la selezione naturale ha attivamente favorito in Europa il gene dei capelli rossi negli ultimi 10mila anni, in quanto legati a una maggiore capacità di produrre vitamina D, soprattutto in condizioni di scarsa esposizione solare. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

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© Vanityfair.it - Capelli rossi, la nuance cool dell'estate 2026, grazie a Sinner e a Selena Gomez (che cambia colore)

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