Quest’estate, le unghie più gettonate sono quelle con effetti glossy e colori vivaci, come le popsicle nails. Sono tornate le manicure che ricordano il clima di Ibiza, con tonalità calde e lucide. Inoltre, si vedono molte french manicure decorate con piccoli fiorellini, dal look delicato e romantico. Le appassionate di nail art stanno sperimentando con stili audaci e dettagli minuti, creando un mix di estetiche che dominano le tendenze stagionali.

Tra popsicle nails glossy, manicure effetto “sono appena tornata da Ibiza” e french manicure con fiorellini tiny tiny, le nail girlies quest’estate stanno vivendo il loro momento più delusional e sinceramente? Iconico. Le tendenze unghie estate 2026 sono tutte un mix tra texture trasparenti, colori juicy e dettagli minimal che però fanno subito pinterest board da 3k salvataggi. La parola chiave è: succose. Secondo le nail artist, quest’estate la vibe è chiara: manicure curate ma senza quell’effetto troppo costruito. tutto deve sembrare effortless, luminoso e un po’ “clean girl on vacation”. Quindi sì ai colori accesi, ma anche alle basi lattiginose, agli shimmer dorati e alle nail art delicate che sembrano fatte per stare bene mentre tieni un matcha in mano. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Le unghie dell’estate 2026 sono letteralmente succose (e queste sono le inspo)

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