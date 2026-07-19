Il Bologna ha perso un’amichevole contro l’Arminia Bielefeld, evidenziando la necessità di rafforzare il reparto di mediana. La società attende ancora l’arrivo di un centrocampista, con l’attenzione rivolta a Freuler e Ugresic, il cui ritorno è ancora in fase di discussione. Nel frattempo, l’attaccante Alhassane è arrivato a Casteldebole e si sottoporrà oggi alle visite mediche. Le sfide estive finora sono state considerate più impegnative di semplici amichevoli, in particolare per la mancanza di un centrocampo completo.

Il campo ha parlato, il Bologna riflette. Alzare il livello da subito per avere un riscontro veritiero e senza sconti è stato il concetto che ha portato Tedesco e il club a impostare sfide estive che di amichevole hanno poco o nulla, specie in assenza del centrocampo. E che proprio in mediana servano rinforzi lo ha raccontato la prima uscita. Nelle prossime ore, si concentreranno gli sforzi della società per provare a stringere un acquisto a centrocampo, dopo che ieri mattina è sbarcato a Bologna il terzino sinistro Alhassane (24), che ha iniziato le visite mediche, che si concluderanno lunedì mattina. Ferguson e Moro sono prossimi al rientro, ma in mezzo al campo l’intenzione è di chiudere un colpo a breve e non a caso ci sono un paio di trattative aperte e nel vivo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Le trattative: l’amichevole persa contro l’Arminia Bielefeld ha confermato l’esigenza di irrobustire la mediana. Sartori aspetta ancora Freuler, riapertura Ugresic. Alhassane già a Casteldebole: oggi le visite

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