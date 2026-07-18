Rowe perde la testa e lascia in 10 il Bologna per un fallo di reazione durante l’amichevole contro l’Arminia Bielefeld | l’episodio

Notizia in breve

Durante un'amichevole contro l'Arminia Bielefeld, un giocatore del Bologna è stato espulso per aver reagito con una testata. L'episodio ha portato alla sua esclusione dal campo e alla conseguente riduzione della squadra a dieci uomini. È stata la prima partita estiva con il nuovo allenatore, che ha visto il suo esordio con un episodio negativo. Nessun altro dettaglio su conseguenze o sanzioni immediate è stato comunicato.