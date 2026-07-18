Rowe perde la testa e lascia in 10 il Bologna per un fallo di reazione durante l’amichevole contro l’Arminia Bielefeld | l’episodio
Durante un'amichevole contro l'Arminia Bielefeld, un giocatore del Bologna è stato espulso per aver reagito con una testata. L'episodio ha portato alla sua esclusione dal campo e alla conseguente riduzione della squadra a dieci uomini. È stata la prima partita estiva con il nuovo allenatore, che ha visto il suo esordio con un episodio negativo. Nessun altro dettaglio su conseguenze o sanzioni immediate è stato comunicato.
Bologna, esordio da incubo per Tedesco: Rowe espulso per una testata contro l’Arminia Bielefeld nella prima amichevole estiva. Prima uscita da dimenticare per Domenico Tedesco sulla panchina del Bologna. Nel test amichevole disputato durante il raduno di Valles, la formazione rossoblù è stata battuta con un netto 4-0 dall’ Arminia Bielefeld, squadra della 2. Bundesliga. Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano Oltre al risultato pesante, a far discutere è stato soprattutto l’episodio che ha visto protagonista Jonathan Rowe. L’esterno offensivo inglese, con passaporto giamaicano, è stato espulso nel corso del primo tempo dopo una reazione nervosa nei confronti di un avversario. 🔗 Leggi su Calcionews24.com
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Rowe chiude la partita al Maradona con il gol del 3-2
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