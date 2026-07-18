La prima amichevole del nuovo Bologna è un disastro | l' Arminia Bielefeld vince 4-0 Rowe espulso graziato Dominguez
Nella prima amichevole stagionale, il Bologna ha subito una sconfitta per 4-0 contro l'Arminia Bielefeld. Durante la partita, un giocatore è stato espulso, mentre un altro è stato graziato da un cartellino rosso. La squadra ha mostrato difficoltà fisiche e ha affrontato diverse assenze tra i titolari. La partita si è conclusa con un risultato pesante, segnando un inizio complicato per il nuovo allenatore.
VALLES Pessima la prima. Il Bologna di Tedesco apre il suo precampionato con una figuraccia che le gambe imballate e le assenze (i cinque giocatori reduci dal Mondiale) spiegano fino a un certo punto: nel primo tempo l’Arminia Bielefeld, squadra di seconda serie tedesca, segna tre gol e i rossoblù restano anche in dieci per l’espulsione di Rowe, reo di un fallo di reazione sull’avversario Russo, prima di prendere all’ultimo minuto il gol dello 0-4. Il primo Bologna del nuovo tecnico fa un buco nell’acqua fin dai primi minuti, nonostante qualche volto titolare (Miranda, Rowe, Castro): all’8’ è già sotto con una palla persa da Rowe, Momuluh fa 50 metri palla al piede senza che nessuno lo affronti, destro deviato da Pessina e facile tap-in di Grodowski. 🔗 Leggi su Corrieredibologna.corriere.it
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