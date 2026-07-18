La prima amichevole del nuovo Bologna è un disastro | l' Arminia Bielefeld vince 4-0 Rowe espulso graziato Dominguez

Notizia in breve

Nella prima amichevole stagionale, il Bologna ha subito una sconfitta per 4-0 contro l'Arminia Bielefeld. Durante la partita, un giocatore è stato espulso, mentre un altro è stato graziato da un cartellino rosso. La squadra ha mostrato difficoltà fisiche e ha affrontato diverse assenze tra i titolari. La partita si è conclusa con un risultato pesante, segnando un inizio complicato per il nuovo allenatore.