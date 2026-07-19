Le sfide del commercio Saldi partenza a rilento Caccia all’affare in centro tra tante scritte affittasi

I negozi del centro hanno iniziato i saldi con molti cartelli che pubblicizzano sconti significativi. Tuttavia, l’afflusso di clienti è ancora basso e le vendite sono inferiori alle attese. Tra le vetrine, molte scritte “affittasi” indicano negozi sfitti o in chiusura. La presenza di numerosi cartelli di questa natura si alterna a quelle di offerte promozionali, creando un quadro di incertezza nel commercio locale.

Tempo di saldi nei negozi lungo le vie del centro. I cartelli sulle vetrine che attirano i clienti con sconti notevoli rispetto al prezzo del cartellino – soprattutto abbigliamento e calzature ma anche altro – si alternano a quelli con la scritta "affittasi", il grande caldo di questi giorni non invoglia particolarmente ad attivarsi per una passeggiata alla ricerca dell’occasione o del capo per rinnovare il guardaroba, ma gente nei negozi ce n’è. Un po’ a macchia di leopardo, dipende dagli articoli in vendita, dal tipo di sconto, c’è più clientela nelle grandi catene, come Zara o Intimissimi, persone a passeggio con i sacchetti degli acquisti però se ne vedono abbastanza poche, anche perché chi si muove per le vie del centro lo fa rapidamente e alla ricerca di un po’ d’ombra o di un altro locale dotato d’aria condizionata. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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