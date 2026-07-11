saldi partenza convincente ma il commercio chiede risposte

I saldi estivi hanno avuto una partenza positiva, attirando numerosi clienti e generando un aumento delle vendite. Tuttavia, i commercianti chiedono interventi concreti per sostenere il settore, che attraversa ancora difficoltà. Le associazioni di categoria evidenziano la necessità di misure mirate per favorire la ripresa, sottolineando che il rilancio del commercio locale rimane una priorità per le istituzioni. Nessuna decisione ufficiale è stata ancora comunicata in merito a interventi specifici.

Tempo di lettura: 2 minuti “Il rilancio del commercio ad Avellino e in tutta l’Irpinia deve essere una priorità per le istituzioni del territorio. Il risultato positivo della Notte dei Saldi e lo sprint nell’avvio della stagione promozionale estiva sono un incoraggiamento ad andare avanti con maggiore impegno per gli operatori e per chi rappresenta la categoria, ma il supporto del Comune è fondamentale per conseguire obiettivi significativi e duraturi”. Così il presidente provinciale di Confesercenti, Giuseppe Marinelli. “È da alcuni anni – prosegue il dirigente dell’associazione di categoria – che stiamo promuovendo, a costo zero per le amministrazioni locali e spesso anche per gli stessi commercianti, eventi pubblici, con riscontri positivi per le attività e con un’ampia partecipazione dei cittadini. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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