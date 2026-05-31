Studenti a lezione di commercio tra i banchi e le botteghe del centro
Gli studenti del liceo economico aziendale stanno frequentando lezioni pratiche tra le botteghe del centro storico. La collaborazione tra l’Unione sammarinese commercio e turismo e l’istituto scolastico continua anche quest’anno, con attività che prevedono incontri e stage sul campo. Le lezioni si svolgono direttamente nei negozi e nelle attività commerciali, offrendo agli studenti un’esperienza diretta sul lavoro e sul commercio locale.
Anche quest’anno prosegue la collaborazione tra l’ Unione sammarinese commercio e turismo e il liceo economico aziendale. L’obiettivo dell’iniziativa resta quello di offrire alle giovani generazioni "un’occasione concreta – spiegano da Usc – per avvicinarsi dall’interno al mondo del commercio, dei servizi e dell’impresa del territorio". Sulla scia delle ottime esperienze maturate negli anni precedenti, gli alunni delle seconde classi hanno preso parte a un mini-stage mirato in alcune attività economiche del centro storico. Durante l’esperienza sul campo, i ragazzi hanno potuto osservare da vicino l’utilizzo pratico dei pagamenti elettronici, il funzionamento del sistema fiscale Smac Card e apprendere le nozioni basilari che regolano la gestione quotidiana di una piccola impresa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
L ascesa delle citta e dei mercati medievali
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