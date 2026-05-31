studenti a lezione di commercio tra i banchi e le botteghe del centro

Notizia in breve

Gli studenti del liceo economico aziendale stanno frequentando lezioni pratiche tra le botteghe del centro storico. La collaborazione tra l’Unione sammarinese commercio e turismo e l’istituto scolastico continua anche quest’anno, con attività che prevedono incontri e stage sul campo. Le lezioni si svolgono direttamente nei negozi e nelle attività commerciali, offrendo agli studenti un’esperienza diretta sul lavoro e sul commercio locale.