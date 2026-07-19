Le scuse di Roggero al presidente Mattarella | Ho sbagliato

Mario Roggero ha espresso scuse pubbliche al presidente della Repubblica, riconoscendo di aver sbagliato nelle sue precedenti affermazioni. Il giorno dopo, ha dichiarato di essere dispiaciuto per le parole rivolte al capo dello Stato. Le sue dichiarazioni sono arrivate in un contesto in cui aveva avuto un confronto pubblico con il presidente. Roggero si è mostrato pentito delle sue affermazioni, chiedendo scusa per averle rivolte.

«Mi dispiace per il presidente». È un Mario Roggero pentito quello che, il giorno dopo, rilegge le sue frasi pronunciate verso il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Il gioielliere di Grinzane Cavour aveva chiesto al capo dello Stato di mettersi «una mano sulla coscienza». Al telefono con il professor Sergio Novani, analista processuale che coordina il collegio difensivo, Roggero corregge il tiro: «Mi rendo conto di aver rivolto un appello troppo freddo al presidente della Repubblica, mi dispiace». È il contenuto, esclusivo, della prima telefonata fatta dal carcere di Bollate. Poche parole che descrivono lo stato d’animo di un uomo che ha passato la prima notte nell’istituto penitenziario alle porte di Milano Il pensiero è rivolto sempre alla moglie Mariangela, che ha presentato la domanda di grazia. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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