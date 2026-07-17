Il presidente della Repubblica ha bloccato la proposta di grazia avanzata dal ministro della Giustizia per un gioielliere condannato a quasi 15 anni per aver ucciso due ladri e ferito un terzo nel 2021. La Cassazione aveva confermato la condanna definitiva. La decisione del capo dello Stato si basa sulla legge, che assegna esclusivamente a lui il potere di concedere la grazia. La vicenda ha generato tensioni tra le istituzioni e il centrodestra.

ROMA Chi vuole graziare Mario Roggero? Ma soprattutto: chi può farlo? La conferma della Cassazione della condanna in via definitiva a 14 anni e 9 mesi del gioielliere di Grinzane Cavour che nel 2021 ha sparato e ucciso due ladri e ferito un terzo apre un caso politico e istituzionale nel centrodestra. Di buon mattino si muove Matteo Salvini chiedendo a tutta la coalizione di firmare la richiesta di grazia al gioielliere piemontese di 72 anni. Così avviene poco dopo, con una nota firmata da tutti i capigruppo in Parlamento. Si aggiunge il ministero della Giustizia e viene comunicato dal sottosegretario in quota FdI Alberto Balboni, siamo nel primo pomeriggio, che è già partita da via Arenula l'istruttoria per la grazia. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

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© Ilmessaggero.it - Mattarella, stop a Nordio sulla grazia a Mario Roggero: «Spetta solo al Presidente della Repubblica»

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Robby Giusti GRAZIA A ROGGERO, MATTARELLA INTERVIENE: STOP O VIA LIBERA

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